İçişleri Bakanı Soylu: "Kovid-19 denetimlerinde rehberlik ve uyarı önceliğimiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19'la mücadeleye yönelik denetimlerde rehberlik ve uyarının öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19'la mücadeleye yönelik denetimlerde rehberlik ve uyarının öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemler ve denetim süreçlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisinde bulunulduğunu aktardı.

Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için saat 18.00'de iş yerlerinin kapatılması ve en geç 19.00'da evde olunmasının önemine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek ramazanda salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü