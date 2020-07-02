Bakan Soylu: Emniyet ve jandarmada yeni dönem başlıyor
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Bakan Soylu: Emniyet ve jandarmada yeni dönem başlıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarmada yeni dönemin başladığını, Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu.

Bakan Soylu: Emniyet ve jandarmada yeni dönem başlıyor
02.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:38

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarmada yeni dönemin başladığını, Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarma'da yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır oldu. Yakında çalışmalar başlıyor" dedi. Bakan Soylu, hazırlanan araçların fotoğraflarını da paylaştı.


Kaynak: DHA

Manşet

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