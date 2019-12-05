Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak
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Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetin engellenmesi hususunda yapılan eleştirilere "Bütün bu eleştiriler, bilmenizi istiyorum ki bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır.

05.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:42

cinayetine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı , cinayetin engellenmesi hususunda yapılan eleştirilere "Bütün bu eleştiriler, bilmenizi istiyorum ki bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Hakikaten elinde bıçak olup, hiç tanımadığı bir insanın katledebilecek bir caniyleView on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak
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