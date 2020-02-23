Bakan Soylu: "Elazığ ve Malatya'ya kamu yardım miktarı 458 milyon lira"

23.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:11

Elazığ ve Malatya'ya deprem nedeniyle kamu kaynağı olarak aktardıkları ayni ve nakdi yardım miktarının 458 milyon 154 bin 235 lira olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "5 bin 222 konteynerden müteşekkil geçici konaklama merkezinin çalışmaları hızla devam etmektedir. İlk konteynerden geçici barınma merkezimize bugün Elazığlı hemşehrilerimizi alacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle bulunduğu Elazığ'da AFAD Koordinasyon Toplantısına katıldı. Bakan Soylu, toplantıda açıklamalarda bulundu.

24 Ocak'taki depremle ilgili yaraları sarma, hayatı normalleştirme çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "Şu ana kadar bin 166 bina yıkılmıştır. Hasar tespitleri sona ermişti, hasar tespit itirazı var devam ediyor. Hem Elazığ hem de Malatya'da 12 bin 860 itiraz var. Bunları arkadaşlarımız teknik ekiplerle beraber değerlendiriyorlar. Yine bugüne kadar Elazığ ve Malatya toplam kamu kaynağı olarak söylüyorum. Vatandaşlarımızın yaptığı yardım ve bağışlar olarak değil. Kamu kaynağı olarak aktardığımız ayni ve nakdi yardım miktarı 458 milyon 154 bin 235 lira. Bunun içerisinde çadırından battaniyesine kadar, sobasından kömürüne kadar, odununa kadar, konteynerden oluşan geçici konaklama merkezine kadar toplam 458 milyon 154 bin 235 lira şu ana kadar ayni ve nakdi olarak devletin AFAD, Kızılay, Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlıklarımızın gönderdikleri de bu tutar içerisindedir" diye konuştu.

AİLELER, BUGÜN GEÇİCİ KONAKLAMA MERKEZLERİNE YERLEŞTİRİLMEYE BAŞLANACAK

Konuşmasını sürdüren Soylu, "Şu ana kadar depremden etkilenen yıkık ve ağır hasarlı olarak nitelendirdiğimiz 5 bin 640 aileye kiracı, ev sahipliği ve iş yeri olarak yardımda bulunulmuştur. Şu ana kadar yine 1 milyon 860 bin depremin olduğu günden bugüne kadar öğün yemek dağıtılmıştır. Bugün de 41 bin 850 günlük sıcak yemek öğün olarak özellikle Kızılay'ımızın çalışma grubu başkanı olduğu beslenme grubumuz olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza intikal ettirilmektedir. 5 bin 222 konteynerden müteşekkil geçici konaklama merkezinin çalışmaları hızla devam etmektedir. İlk konteynerden geçici barınma merkezimize bugün Elazığlı hemşehrilerimizi alacağız. Bir kısmı çadırlardan, bir kısmı da akrabalarının yanında kalanlar buralara geçecekler. Peyderpey geçişler devam edecek. Bunun yanı sıra buradaki çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

(Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA