Bakan Soylu, Elazığ'da görev yapan Kayseri itfaiyesini ziyaret etti

03.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, deprem sonrası Elazığ'a giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erlerini ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, Kayseri itfaiyesine vermiş olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depreminin hemen ardından AFAD ile koordineli olarak iş makineleri, itfaiye araçları ve 20 kişilik ekiple Elazığ'a gitmiş ve arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

Kaynak: AA