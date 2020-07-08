Bakan Soylu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 kişilik personelin kurs göreceğini belirtti.

Bakan Soylu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler
08.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:57

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 kişilik personelin kurs göreceğini belirtti. Soylu, "Bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandı, içeriği tamamlandı. Görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatın alımları da hemen gerçekleştirildi. Arkadaşlar, eğitimleri biter bitmez sahaya inecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen 'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu'nun açılış programına katıldı. Programa Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bazı protokol üyeleri ile polis kursiyerler katıldı. 

Burada konuşan Bakan Soylu, Narkotik Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde, narkotik birimlerinin yanı sıra Özel Harekat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, asayiş, güvenlik, kriminal, özel güvenlik daire başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile uluslararası kurumlarda kullanılan köpeklerin branşlara göre eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Soylu, bu birimlerde eğitim alan sertifikalı 451 eğitimli köpeğin, narkotikten bomba aramasına kadar pek çok alanda başarıyla görev yaptığını söyledi.Narkotik köpeklerinin operasyonlardaki başarısına değinen Bakan Soylu, "2018'de Narkotik Başkanlığı'mızın toplam ağırlık bazlı yakalamalarının yüzde 46'sı, adet bazlı yakalamalarının da yüzde 39,5'u narkotik köpekleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir. 2019 ve 2020 yılı için de oranlar yaklaşık yüzde 42 ile yüzde 30 bandında seyretmektedir" dedi.Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan 'Atmaca Operasyonu' sırasında da 'Zehir' isimli görev köpeğinin, tam el yapımı patlayıcının infilak ettirileceği sırada teröristin üzerine atladığını, etkisiz hale getirdiğini ve bu hamlesiyle 42 kişilik personelin hayatını kurtardığını aktaran Soylu, "Son 3 yıl içinde meydana gelen 82 ölümlü vakada kayıp 16 ceset kadavra arama köpeklerimiz sayesinde bulunmuştur. Yine son 5 yıl içinde meydana gelen 330 kayıp vaka olayının 99'u, koku molekülü iz takip köpeklerimizin yardımıyla aydınlatılmıştır" diye konuştu.'İLK ETAPTA 260 PERSONEL KURS GÖRECEK'Yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 kişilik personelin kurs göreceğini dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi:  

"Bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandı, içeriği tamamlandı görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatın alımları da hemen gerçekleştirildi. Arkadaşlar, eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler. Yine bu birime ihbar yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla 'HAYDİ' adlı bir uygulamanın yazımına başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'mız ve İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığı'mız birlikteliğinde çalışmaları sürdürülen bu uygulama da inşallah 1,5 ay sonra hayata geçecek."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler Güncel
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü Magazin
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 3. Sayfa
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Albayrak Halife Hafter Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Ali Sunal Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Bülent Uygun Ali Palabıyık
Daha Fazla Anne İzmir Çocuk Asker
Şu an buradasınız: Bakan Soylu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 14:41:33. #1.15#
title