Bakan Soylu, Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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Bakan Soylu, Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti öncesinde, Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ni ziyaret ederek, Muhtar Gurbet Çamoğlu ile görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

EFELER, AYDIN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti öncesinde, Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ni ziyaret ederek, Muhtar Gurbet Çamoğlu ile görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın genelinde bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte merkez ilçe Efeler'in en büyük mahallesi olan Mimar Sinan Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarlığı binasını ziyaret eden Bakan Soylu, Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi.

Mimar Sinan Mahallesi'ni beğenen Bakan Soylu, Aydın'a önem verdiklerini belirterek, Muhtar Çamoğlu'nu çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Çamoğlu; "Bakanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Aydın'ın en büyük mahallesini ziyaret eden Bakanımıza, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik" dedi.

Ziyaret sırasında Bakan Soylu'ya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin eşlik etti. - AYDIN

Bakan Soylu, Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti öncesinde, Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ni ziyaret ederek, Muhtar Gurbet Çamoğlu ile görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

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