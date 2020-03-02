Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677
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Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu açıkladı.

02.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:12
Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677

İÇİŞLERİ Bakanı , saat 13.50 itibarıyla üzerinden 'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677" dedi.


Kaynak: DHA

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