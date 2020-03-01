Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibari ile Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.
01.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:23
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibari ile Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" dedi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA