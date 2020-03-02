Bakan Soylu: "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677"
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Bakan Soylu: "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.

02.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:04
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı , saat 13.50 itibarıyla üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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