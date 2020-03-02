Bakan Soylu: "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.
02.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677." bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA