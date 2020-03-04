Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının, 135 bin 844 olduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının, 135 bin 844 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı, 135 bin 844" dedi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA