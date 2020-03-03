Bakan Soylu: "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469"
Haberler » Politika » Bakan Soylu: "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" - Haberler

Bakan Soylu: "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

03.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:52
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla topraklarından ayrılıp 'den 'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler