Son dakika haberleri... Bakan Soylu duyurmuştu; Eren- 10 Operasyonunun özel görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberlerine göre Bakan Soylu duyurmuştu; Eren- 10 Operasyonunun özel görüntüleri ortaya çıktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu Eren 10 Operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bakan Soylu duyurmuştu; Eren- 10 Operasyonunun özel görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu Eren 10 Operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Son 10 günde gerçekleşen operasyonlarda Mardin Bagok ve Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren-10 Operasyonu Kapsamında geçtiğimiz hafta 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. O operasyona ilişkin nefes kesen yeni görüntüler ortaya çıktı. İnsansız hava araçlarının elde ettiği görüntülerde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan göğüs göğüse çatışma saniye saniye kaydedildi.

Son 10 günde gerçekleşen operasyonlarda Mardin Bagok ve Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod Adlı Fırat Şişman.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK