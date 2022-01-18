Bakan Soylu: Dünya Kupası'nda 3 bin 250 Türk polisi görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Katar 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nda güvenliği Türk polisinin sağlayacağını belirterek, "3 bin 250 personelimiz, yaklaşık 45 gün Katar'da Dünya Kupası için geçici olarak görev yapacak" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Katar 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nda güvenliği Türk polisinin sağlayacağını belirterek, "3 bin 250 personelimiz, yaklaşık 45 gün Katar'da Dünya Kupası için geçici olarak görev yapacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Konusu güvenlik olan en az 500'ün üzerinde toplantıya katıldığını, Türkiye'de de dünyada da bu konuda yoğun bir gündem olduğunu anlatan Bakan Soylu, sayısız makale ve yayın üretildiğini, üniversitelerde bölümler açıldığını belirterek, dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat olduğunu açıkladı. Soylu, 2010'dan itibaren yaşanan gelişmelerden dolayı, 21'inci yüzyılın tamamının 'güvenlik yüzyılı' olarak tarif edilip edilemeyeceğinin tartışıldığını kaydetti.

Spor müsabakalarında da bir dizi güvenlik önlemi aldıklarını açıklayan Bakan Soylu, "Risk derecelendirmesi yaptık ve tüm müsabakaları A-B-C risk kategorilerine ayırdık. Öte yandan spor polisimize yoğun eğitimler verdik. Bu sayede tüm branşlarda olaylı müsabaka sayısı 2017-2018 sezonunda 53 iken, 2018-2019 sezonunda 33'e, 2019-2020 sezonunda 15'e ve 2020-2021 sezonunda 2'ye düştü. Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Türkiye Ulusal Futbol Bilgi Merkezi aracılığıyla, uluslararası spor müsabakalarında teşkilatlar arasında polis iş birliğini en üst seviyeye çıkarttık" diye konuştu.