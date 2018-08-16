Bakan Soylu: "Diz çökmeyeceğiz ve bu coğrafyaya uzanan bütün hain ellere gereğini yerine getireceğiz"

"Mesele bu millete değil bu millet için silah çekmektir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı.