Bakan Soylu: "Diz Çökmeyeceğiz ve Bu Coğrafyaya Uzanan Bütün Hain Ellere Gereğini Yerine...
Bakan Soylu: "Diz çökmeyeceğiz ve bu coğrafyaya uzanan bütün hain ellere gereğini yerine getireceğiz" "Mesele bu millete değil bu millet için silah çekmektir"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı.
Bakan Soylu: "Diz çökmeyeceğiz ve bu coğrafyaya uzanan bütün hain ellere gereğini yerine getireceğiz"
"Mesele bu millete değil bu millet için silah çekmektir"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı.