Bakan Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla bulunulan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi
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Bakan Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla bulunulan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi

Bakan Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla bulunulan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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