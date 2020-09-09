Bakan Soylu: Diyarbakır'da 5 ton 81 kilo esrar ele geçirildi (2)
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Bakan Soylu: Diyarbakır'da 5 ton 81 kilo esrar ele geçirildi (2)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMAOperasyonun detaylarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca;

Bakan Soylu: Diyarbakır'da 5 ton 81 kilo esrar ele geçirildi (2)
09.09.2020 01:15 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:19

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyonun detaylarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada, 2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kilo kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kilo esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ve 2 adet su motoru ele geçirildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan 3 şüphelinin de tutuklandığı aktarıldı. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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