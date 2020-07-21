Bakan Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit yok. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 75 farklı noktada, 5 milyon 134 bin kök kenevir, 1,5 ton esrar ele geçirildi. Son bir ayda 50 milyon 250 bin kök kenevir, 10 ton esrar ele geçirildi" dedi.

Kaynak: DHA