Bakan Soylu: "Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. 16'ıncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek"
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Bakan Soylu: "Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. 16'ıncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha yarın evladına kavuşacağını açıkladı.

Bakan Soylu:
09.09.2020 01:25 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha yarın evladına kavuşacağını açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. 16'ıncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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