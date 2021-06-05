Bakan Soylu: "Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi"
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Bakan Soylu: "Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi"

Bakan Soylu: 'Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "9 yaşındaki çocukları, hafız olan çocukları annelerinden kopartıp da dağa getirmişler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "9 yaşındaki çocukları, hafız olan çocukları annelerinden kopartıp da dağa getirmişler. Bunun hesabını sormazsak; boynumuz bükük kalır boynumuz. Nasıl Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi? Onlar annelerin yüreğinin ne olduğunu bilmiyorlar." dedi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde yarın yapılacak belediye başkanlığı seçimleri öncesi beldede bir miting düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara seslendi. İlk olarak son terör rakamlarını açıklayan Bakan Soylu, Türkiye'deki terörist sayısının 20 binlerden 250'ye kadar düştüğünü belirterek, "9 yaşındaki çocukları, hafız olan çocukları annelerinden kopartıp da dağa getirmişler. Bunun hesabını sormazsak; boynumuz bükük kalır boynumuz" diye konuştu.

"NASIL DİYARBAKIR ANNELERİ PES ETTİRDİ HDP'Yİ?"

Şimdi 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini aktaran Bakan Soylu "Jandarma Genel Komutanını aradım ben gelirken, 3 terörist daha gitti. Şimdi ne yapacaklar? Biz üreteceğiz değimli, çocuklarımız okuyacak; mühendis olacak, doktor olacak, ülkemizin her tarafından turist olacak, buradan oraya gidecek, oradan buraya gelecek, insanlar gezecekler, topraklarını, bağını, bahçesini her birini sürecekler, hastaneler olacak, yollar olacak, okullar olacak, spor salonları olacak her şey olacak. Peki onlar ne yapacaklar? Ürkütecekler, tehdit edecekler, haraç alacaklar, annelerin çocuklarını dağa götürecekler. 9 yaşındaki çocukları, hafız olan çocukları annelerinden kopartıp da dağa getirmişler. Bunun hesabını sormazsak; boynumuz bükük kalır boynumuz. Nasıl Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi? Onlar annelerin yüreğinin ne olduğunu bilmiyorlar. İşte bugün Türkiye'de Allah'a şükürler olsun 10 bin, 20 bin civarında olan terörist sayısı 250'ye kadar düştü. Daha da düşecek daha da. 1 yılda 5 bin 500 kişi katılıyordu terör örgütüne. Şimdi 15, 4'ü de yurt dışından. 11 kişi bakın, 11 kişi ancak. Hep beraber beldelerimiz, köylerimiz huzur içinde oluyor" diye konuştu.

"YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan Bakan Soylu, seçimin 2023'te yapılacağını ve işleri yarım yamalak bırakarak seçime gitme döneminin geçmişte kaldığını söyledi. Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi:

"Bağırıyorlar erken seçim gelsin. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış biliyor musunuz? İstikrarı bozdurmayacağız. 2023 yılında hazırlanın, er meydanı orada; çıkarsınız güreşinizi tutarsınız, milletimize anlatırsınız. Ama o eski dönemlerde olduğu gibi bu ülkenin işlerini yaparken yarım yamalak bırakıp seçime gitme dönemleri artık geçmişte kaldı. 5 yıl bitecek 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. yılında inşallah hep birlikte 2053'ü, 2071'i hedefleyeceğiz."

(Hayati Kanat/ İHA)

Bakan Soylu: 'Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi'
Bakan Soylu: 'Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi'
Bakan Soylu: 'Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi'
Bakan Soylu: 'Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi'
Bakan Soylu: 'Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi'
Bakan Soylu: 'Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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