Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu - Haber
Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel

Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu

İstanbul'da yaşayıp kimlik kartları olmayan 7 kişilik Küçükcoşkun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kartlarına kavuştu.

10.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:36
Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu

İstanbul'da yaşayıp kimlik kartları olmayan 7 kişilik Küçükcoşkun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kartlarına kavuştu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Küçükcoşkun ailesinde annenin kimliği olmadığı için çocuklara kimlik çıkarılamadı.

Ailenin büyük kızı Kader Küçükcoşkun'un kimliği olmadığı için 5 aylık bebeğine de kimlik kartı çıkarılamadı.

İş, eğitim ve sağlık hizmeti gibi birçok alanda sorun yaşayan ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne talimat verdi.

İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü, aile bireyleri için kimlik kartı çıkarma işlemini başlattı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Can Yaman Sinan Akçıl Haluk Levent
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:15:58. #1.15#