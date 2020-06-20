Bakan Soylu, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi
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Bakan Soylu, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Haziran'da depremin yaşandığı Bingöl'e geldi.

20.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:58

Bakan Soylu, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi

BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Haziran'da depremin yaşandığı Bingöl'e geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Haziran'da 5.7'lik depremin yaşandığı Bingöl'e geldi.Havalimanında Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu daha sonra depremin merkez üssü Karlıova Kaynarpınar Köyü'ne helikopterle geçti.

Bakan Soylu, burada vatandaşlarla görüşürken, muhtarlarla toplantıya katıldı.

Bakan Soylu, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İHA

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