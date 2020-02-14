Bakan Soylu, depreme ilk müdahale eden itfaiyecileri ziyaret etti

14.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilk müdahale eden ekipler arasında bulunan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek personellerle bir araya geldi.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kentteki çalışmalarını sürdürüyor. Sahada çalışmaları yakından takip eden Bakan Soylu, depreme ilk müdahale eden ekipler arasında yer alan Elazığ Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Soylu, deprem günü yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Soylu'ya, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve yetkililer eşlik etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA