Bakan Soylu: "Depremde yıkılan taş evlerden dolayı kırsal dönüşüm noktasında hazırlıklarımız...
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Bakan Soylu: "Depremde yıkılan taş evlerden dolayı kırsal dönüşüm noktasında hazırlıklarımız...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Karlıova depreminde hasarların yaşandığı Erzurum'un Çat ilçesinde temaslarda bulundu.

Bakan Soylu:
20.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Karlıova depreminde hasarların yaşandığı Erzurum'un Çat ilçesinde temaslarda bulundu. Bakan Soylu, "Depremden etkilenen taş evlerden dolayı şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kırsal dönüşüm hazırlıkları var. Tamamlandığında sizlerle paylaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Bingöl-Karlıova ziyaretinin artından depremden etkilenen ve hasarların yaşandığı Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesini ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekileri Erzurum Valisi Okay Memiş, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve protokol üyeleri karşıladı.

"Evleri ağır hasarlı olanlara 5 bin TL, eşyalarını alıp çıkanlara 2 bin 500 TL yardım yapacağız"

Sabah saatlerinde deprem bölgesi olan Bingöl'de incelemelerde bulunduklarını ifade eden Bakan Soylu, "Sabahtan beri Bingöl'deydik. Her yeri adım adım gezmeye çalıştık. Bizim görevimiz böyle bir afetten sonra sizi yalnız bırakmamak görevimiz. Elazığ ve Malatya'da yaptığımız gibi burada da evi yıkılanlar ağır hasarlı olanlara 5 bin lira, eğer eşyalarını çıkarıp başka yere geçenlere de 2 bin 500 lira yardım yapacağız. Aynı zamanda evi hasarlı olanlara, ağır hasarlı, orta hasarlı olup da evine giremeyenlere çadır göndereceğiz. Köylerin tamamına konteyner göndereceğiz. Sizi evinize sokana kadar biz buraya gelip gideceğiz. Emrinize amadeyiz hepimiz. Bizim görevimiz sizi bu karşı karşılaştığınız meseleden çıkarmayı sağlayabilmektir" dedi.

"Kırsal dönüşüm noktasında hazırlıklarımız başladı"

Depremde evi hasar gören, yıkılan vatandaşlara çelik konstrüksiyon evler yapılacağını kaydeden Bakan Soylu, "Önümüzde ki yıl bunları yetiştireceğiz. Bu bölgede depremden etkilenecek çok taş evler var. Çevre ve Şehircilik Bakanımız bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanı talimatıyla nasıl kentsel dönüşüm varsa kırsal dönüşüm noktasında da bir hazırlığımız var. Hazırlık tamamlandığında o hazırlığı size, milletimize paylaşacağız. Devletin imkanları sizle beraberdir, sizi hiç bir zaman yalnız bırakmayız. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde bunu sağlayabilecek bir kabiliyetimiz var. 24 saat emrinize amadeyiz. Bunları söylemek, genel durumu görmek için buraya geldik. Bingöl'e geldik buraya gelememiştik ama bunu bir vesile kılıp geldik Allah beterinden saklasın" şeklinde konuştu.

Depremden dolayı evlerinde hasar oluşan vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, Vali Okay Memiş burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Erzurum Çat ilçesindeki incelemelerin ardından Bakan Soylu, hava yoluyla Şırnak'a geçecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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