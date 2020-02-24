Bakan Soylu depremde ölenlerin cenaze törenine katıldı

24.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenaze törenine katıldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden 5'i çocuk 9 kişinin cenaze törenine katıldı. Başkale Merkez Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler defin işlemlerinin yapılacağı Özpınar ve Güvendik mahallelerine hareket etti.



Cenaze törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve yüzlerce kişi katıldı. - VAN

Kaynak: İHA