Bakan Soylu: Depremde jandarma karakolu nöbet kulübesi yıkıldı
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Bakan Soylu: Depremde jandarma karakolu nöbet kulübesi yıkıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl'de meydana gelen depremde Karlıova-Kaynarpınar jandarma karakol komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır" dedi.

Bakan Soylu: Depremde jandarma karakolu nöbet kulübesi yıkıldı
14.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:26

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl'de meydana gelen depremde Karlıova-Kaynarpınar jandarma karakol komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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