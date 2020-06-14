Bakan Soylu: Depremde jandarma karakolu nöbet kulübesi yıkıldı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl'de meydana gelen depremde Karlıova-Kaynarpınar jandarma karakol komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl'de meydana gelen depremde Karlıova-Kaynarpınar jandarma karakol komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA