Bakan Soylu depremde hasar gören köylerde incelemelerde bulundu (4)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremde hasar gören köyleri incelemesi Gelenler mahallesinde hasar gören ev ve ahırlar Enkaz altındaki koyunlar VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremde hasar gören köyleri incelemesi
Gelenler mahallesinde hasar gören ev ve ahırlar
Enkaz altındaki koyunlar VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve diğer yetkililerle, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki Özpınar, Kaşkol, Güvendik ve Gelenler mahallelerinde incelemelerde bulundu.