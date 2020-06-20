Bakan Soylu: "Depremde evi yıkılan eşyası evin içinde kalana 5 bin lira verilecek" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedeler ile sohbet etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Dinarbey ve Elmalı köylerinde de...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedeler ile sohbet etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Dinarbey ve Elmalı köylerinde de incelemelerde bulundu. (1) Kaynak: AA