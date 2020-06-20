Bakan Soylu: "Depremde evi yıkılan eşyası evin içinde kalana 5 bin lira verilecek"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedeler ile sohbet etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Dinarbey ve Elmalı köylerinde de...
20.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedeler ile sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemelerde bulunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Dinarbey ve Elmalı köylerinde de incelemelerde bulundu.
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Kaynak: AA