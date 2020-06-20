Bakan Soylu, deprem bölgesini havadan inceledi Bakan Soylu, deprem bölgesini havadan inceledi Bingöl'de deprem bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle hasar gören köyleri havadan inceledi.

Bakan Soylu, deprem bölgesini havadan inceledi

BİNGÖL - Bingöl'de deprem bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle hasar gören köyleri havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Haziran'da 5.7'lik depremin yaşandığı Bingöl'e gitti.Depremin merkez üssü Karlıova Kaynarpınar Köyü'nde muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, daha sonra helikopterle ağır hasar alan köylere gitti. Depremin ağır hasar verdiği Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerini Bakan Soylu havadan inceledi. Bakan Soylu'ya, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek eşlik etti.

Bakan Soylu'nun köylerde incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA