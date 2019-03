Bakan Soylu: "Değerlerimize, kutsallarımıza el atmaya çalışanlar var"

ANTALYA - Türkiye üzerine farklı hesaplar yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Bu topraklarda yaşamak isteyen, bu toprakları yönetmek isteyen, bu topraklarda bizim güçlü olmamızı istemeyen o kadarları var ki; yıllardır bu dünyanın en kıymetli topraklarına göz koyanlar var. Bizde bu dünyada sıkıntı çektirenler yarına umutla bakmamızı engellemek isteyenler var. Değerlerimize, kutsallarımızı el atmaya çalışanlar var" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada Cumhur İttifakı Alanya adayı Adem Murat Yücel'in Mahmutlar Mahallesindeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Programa yoğunluğundan dolayı geç katılan Bakan Soylu vatandaşlardan geç kaldığı için helallik isteyerek konuşmasına başladı.

Türkiye'nin coğrafi olarak değerli bir konumda olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Siz de ben de biliyoruz ki biz dünyanın en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşamak isteyen, bu toprakları yönetmek isteyen, bu topraklarda bizim güçlü olmamızı istemeyen o kadarları var ki; yıllardır bu dünyanın en kıymetli topraklarına göz koyanlar var. Bizde bu dünyada sıkıntı çektirenler yarına umutla bakmamızı engellemek isteyenler var. Değerlerimize, kutsallarımızı el atmaya çalışanlar var" dedi.

"Bizi hep birbirimize düşürmek istediler"

Türkiye üzerine farklı hesaplar yapıldığını belirten Soylu, "Gecelik 100'de 8 binlik faizlerle ekonomi düşmanları ile Türkiye'yi darboğazı etmek isteyenler var. Yıllardır bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptılar. 1960, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son Amerikan uşağı Pensilvanya'daki haini 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği darbe. Bizi hep birbirimize düşürmek istediler. Bize Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayarak, 'ha' diyerek terbiye etmeye çalıştılar. Huzurunuza tek bir şey için geldim. On yıllardır Türkiye'yi tehdit ederek yoksullaştırmaya çalışan, köklerinden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı Alanya Mahmutlar 'Elif' gibi durdunuz. 50 gramlık oy pusulası ile beraber Manavgat'ta bir amca yanıma yaklaştı 'ben bu ezanların okunmadığı zamanları da biliyorum' dedi. Bu ezanın okunmadığı 28 Şubat'ta, bu ülkede Kuranı Kerim okumak isteyen, çocuğuna öğretmek isteyenlere müsaade etmediler. 15 yaşından aşağıdaki çocukları öğretmediler. Bunu hep beraber yaşadık. Bir annenin iki kızını başı açık başörtülü diye birbirinden ayırdılar. Yetmedi hastanelerde doktoru 5 dakika görüşmeyi mucize olarak değerlendirdiler. Polis arabalarına benzin olmayan Türkiye vardı. 500 milyon bile dolar para vermedi diye neredeyse emekli maaşlarını veremeyecek bir Türkiye tablosu vardı" diye konuştu.

Yerel seçimlerde diğer partilerin değişik planlar içerisinde olduğunu savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle dedi: "Şimdiki oyunları başka. 299 HDP-PKK'lıyı 31 Mart seçimlerinde İyi Partinin ve Saadet Partisi'nin listelerinden belediye meclis üyesi yapacaklar, 299 kişi! Ben bunu söylüyorum, adam oradan bana diyor ki, 'İçişleri Bakanı az söylemiş. Biz 300'ün üzerinden isim verdik' Bu adam kim, Sezai Temelli diye bir adam. Yüzünde meymenet yok. HDP'nin eş başkanı adam diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da MHP, AK Parti'ye kaybettireceğiz' diyor. Batıda verilen oylar ne olacak, Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak, destek verecek' diyor. Bununla da yetinmiyor İstanbul'daki İmamoğlu, Ankara'daki Mahsur Yavaş sen bizim oylarımızla kazanacaksın. Biz bu alacaklarımızı seçim sonunda sizden alacağız' diyor. Tezgah çok açık. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi tekrar satıyor. Türkiye'nin huzurunu geleceğini. Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kardeşlerimiz de var, görüyorlar. Buralarda 24 saat huzur var. Bir anne Alanya'da gecenin bir saatinde komşusuna rahat gidip gelebiliyorsa, güneydoğuda da bunu yapabilecek potansiyele sahip. PKK'nın korkusu bunu yapacak, şunu yapacak gelip haraç alacak... Burunlarını çıkarttırmıyoruz, burunlarını" ifadelerini kullandı.

"31 Mart'ta bütün Alanyalıların destek vererek adeta sandıkları patlatacağız"

Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu şunları söyledi: "Tayyip Erdoğan futbolu iyi biliyor mu, biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin de, şu Kılıçdaroğlu'nun kalesinin doksanına, birde çatalına çatsın. Şu zillet ittifakının ne olduğunu göstersin. Türkiye huzurunu bulsun. Türkiye ilerlemesini yükselmesini bulsun. Alanya Belediye Başkan Adayımız Adem Murat Yücel benim eski dostum, bir kardeşim. Kendisiyle daha önce de çalışmaktan onur ve gurur duyardım, şimdi yine bu kutlu birliktelik ile birlikte çalışma fırsatı buldum. Kendisi çok kalender, dürüst, çalışkan bir insandır. Alanya onun gibi bir belediye başkanına sahip olduğu, gelecekte de olacağı için çok şanslı. Ben inanıyorum ki başta Mahmutlar olmak üzere tüm Alanya kendisini 31 Mart Yerel Seçimleri'nde tekrar bağrına basacaktır. 5 yıl boyunca çok çalıştı, Alanya'yı bir adım daha öteye götürebilmek için büyük bir gayret ortaya koydu. 31 Mart'ta bütün Alanyalıların destek vererek adeta sandıkları patlatacağına olan inancım tam. Başkanımızı önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum"

Açılışa ayrıca AK Parti Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkan Adayı MHP'li Adem Murat Yücel ile her iki partinin il ve ilçe teşkilat başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA