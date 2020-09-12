Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var

Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye varİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var" dedi.

Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var
12.09.2020 17:54 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:57

Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var" dedi.Bakan Soylu, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Soylu, "12 Eylül 1980, ilkokulu yeni bitirmiştik. Çocuktuk, korkuyorduk, kaosa itmişlerdi. 'Acaba biter mi', 'okuyabilir miyiz?' Korkularımız üzerinden yönettiler hep. Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var. Şükür" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Fatih Artman Acun Ilıcalı Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Şenol Güneş Fatih Terim Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 18:00:41. #1.15#
title