Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 'iltica' kararına tepki
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Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 'iltica' kararına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyurmasına tepki gösterdi.

04.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:03
Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 'iltica' kararına tepki

İçişleri Bakanı , 'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyurmasına tepki gösterdi.


Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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