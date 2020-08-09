Bakan Soylu'dan " Yiğit Başkan" ifadesi
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Bakan Soylu'dan " Yiğit Başkan" ifadesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonda görüştüğü Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin için "Sivas ne kadar yiğitse Başkanımızda o kadar yiğittir" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'dan 'Yiğit Başkan
09.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonda görüştüğü Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin için "Sivas ne kadar yiğitse Başkanımızda o kadar yiğittir" ifadesini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin hafta sonunda da ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda 1. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikayı ziyaret eden Başkan Bilgin çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde iş adamı Ramazan Demirkoparan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile iki sene önce sohbet ettiklerini dile getirince Başkan Bilgin Demirkopran ile Soylu'yu telefonda görüştürdü. Başkan Bilgin, "Muhabbetiniz geçti. Sizi arayalım istedik. Bakanımız dağda, Hakkari'de, Şemdinli'de değilse kesin bakar dedim." ifadesini kullandı.

Ramazan Demirkopran kendini tanıtarak "Belediye Başkanımız ziyaretimize geldi, kendisi ile görüştük. Sizinle olan görüşmemizi dile getirdim, oda sizi aradı." dedi.

Görüşmede Bakan Soylu'da "Sivas ne kadar yiğitse Başkanımızda o kadar yiğittir. Trabzon'da Ramazan Bey ile görüştük kendisine teşekkür ederim, Ramazan Bey Ankara'ya gelirse başımız üstünde yeri var." diyerek selamlarını iletti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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