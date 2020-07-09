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Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret
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Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret
09.07.2020 01:08 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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