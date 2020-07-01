Bakan Soylu'dan yaralı korucuya ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu'dan yaralı korucuya ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ziyareti kapsamında geçtiğimiz günlerde teröristlerce düzenlenen EYP'li saldırıda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan yaralı korucuya ziyaret
01.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ziyareti kapsamında geçtiğimiz günlerde teröristlerce düzenlenen EYP'li saldırıda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu, beraberindekilerle ilk olarak batan tekneyi bulmak için Van Gölü'nde yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde incelemişti. Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle geçtiğimiz günlerde Çaldıran ilçesi Yukarı Yanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevki'inde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyeti sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile düzenlenen saldırıda yaralanan güvenlik korucusunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise "Bakanımız Süleyman Soylu, Çaldıran'da teröristlerin el yapımı patlayıcıyla saldırısında yaralanan güvenlik korucumuz Ahmet Kaplan'ı tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ziyaret etti" denildi.

Bakan Soylu, ziyaretinin ardından kentten ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu Haber
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi Haber
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Varank Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Safiye Soyman İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Bakan Soylu'dan yaralı korucuya ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 14:35:40. #1.15#
title