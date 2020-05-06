Bakan Soylu'dan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekilerle Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Burada yetkililerden merkez hakkında bilgi alan Soylu, bir araya geldiği gönüllülerle sohbet etti.

Özverili çalışmalarından ötürü gönüllülere teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında da muvaffakiyet dileyen Bakan Soylu, gönüllülerle fotoğraf da çektirdi.

Motorlu gönüllülere kan bağışı teşekkürü

Vefa Sosyal Destek Grubundaki motorlu gönüllülerle de bir araya gelen Soylu, kan bağışında bulunmalarını önemsediğini söyleyerek gönüllülere teşekkür etti.

Bakan Soylu, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi çevresindeki iş yerlerini de gezerek, esnaftan bilgi aldı.

Gönüllü motorcular kan verdi

Bakan Soylu'nun ziyaretinin ardından gönüllü motorcular, Kızılay Güvenpank'taki Türk Kızılay Kan Merkezi'ne geçerek kan bağışında bulundu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, kan bağışı kampanyası hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde gönüllü görev yapan motorcuların Türk Kızılay'ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini söyledi. Gürgör, şunları kaydetti:

"Çağrı olunca Türkiye Motosiklet Federasyonu başkanımızın da talimatı ile biz böyle bir çağrıya cevap vermeye karar verdik 4 milyon motosiklet tutkunu, federasyonumuz çalışanları, sporcuları, eğitmenleri, dışarıdaki arkadaşlarımızdan tutunda tüm milletimize bir çağrıda bulundu. Korona kanla bulaşmaz dedik, kan verelim can verelim dedik. Onun için şu anda buradayız. İlk etapta başkentten başlatalım dedik. O yüzden de başkentte bugün 60 tane arkadaşımız motorlarımızla geldik bu gönüllü motosiklet tutkunu arkadaşlarımız da ilk kanlarını vererek kampanyayı da başlatacağız. Her ildeki motorcu arkadaşlarımız da bulundukları yerdeki Kızılay ile irtibata geçerek bunu 81 yılda yapmayı planlıyoruz"

Kaynak: AA