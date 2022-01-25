Bakan Soylu'dan vatandaşlara çağrı: "Mümkün oldukça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar"

İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kar yağışının Perşembe gününe kadar süreceğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu. Soylu, "Vatandaşlarımız mümkün oldukça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar" dedi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da kar yağışının devam ettiği bölgelerde yaptıkları incelemelerin ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kar yağışının yoğun şekilde hissedildiği İstanbul'da ilgili kurumları iş birliği ile topyekun bir mücadele verildiğinin altını çizerek, "Biz 2.5 - 3 gibi İstanbul'a inebildik. 3 havalimanı da iniş vermedi. Fakat pilotumuz riske etti ve indi. İlk buraya geldik Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne. Ardında da hemen bir görev paylaşımı yapık. Sayın Bakanımız ve Valimiz burada kaldılar. Biz emniyet müdürü ve jandarma komutanımız ayrı bölgelere çıkarak sabaha kadar yolda kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük gayret ortaya koyduk. Buradan yapılan koordinasyonla birlikte orada gerek Mahmutbey'den başlayıp Kınalı'ya kadar olan hattın kontrollü şeklide açılması, yine İstanbul Havalimanı - Tayakadın arası hatta kalan araçların kurtarılması, mahsur kalan vatandaşların barınma yerine intikali tesis edildi. Hamdolsun herhangi bir sıkıntılı durum meydana gelmedi. Buna şükrediyoruz. Vatandaşlarımız zorluk çekti mi, elbette ki yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle büyük zorluk çektiğini söylemeliyiz. Geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğini vurgulayan Bakan Soylu "Elbette ulaşamadıklarımız vardır onlar bizi affetsinler. Sorumluluğumuz bütün İstanbul'adır, bütün Türkiye'yedir. Onun için bu tabloyu şöyle değerlendirerek bitirmek gerekir. Perşembe gününe kadar bu soğuk hava devam edecek. Aynısı Kocaeli'nde de oldu. 25 santim kar yağdı ve hakikaten arkadaşlarımızın aldığı tedbirler ile şu anda Kocaeli'de hayatı aksatacak bir problem söz konusu olmadı. Burada da orada da perşembe gününe kadar bu tedbirimizi hep birlikte devam ettirmeli. Vatandaşlarımız mümkün oldukça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar. Saat 13.00 gibi sayın bakanımız açıkladı bu tarafa bir geliş verilecek ama özel araçlar için verilecek. Ağır vasıtalar ve ticari araçlar için kamyon otobüs tüm bunlarla ilgili yarın sabanı görmeliyiz. Aynı zamanda köprüden geçişlerle ilgili de Hasdal'a kadar geliş olacak. Hasdal ve Haliç üzerinden E-5'e verilmiş olacak. Yine mümkün oluğunca vatandaşlarımızın bu güzergahları da kullanmamalarını da tavsiye ediyoruz. Uzun zamandır böyle bir soğukla kar yağışı ile karşı karşıya kalmamıştık. Vatandaşlarımızdan da mümkün oldukça bu arterleri kullanmamalarını, mümkün olduğunca soğu hava dalgası geçene kadar tedbirli olmaların istiyoruz" diye konuştu.

Gece boyunca yaptığı incelemelerle ilgili de bilgi veren Soylu, "Özellikle ağır vasıta araçlardan bahsetmek istiyorum. Kendilerine uygun kış lastikleri ile yola çıkmaları gerekirdi. Maalesef gece 03.00'ten beri belki 12 km sadece ben yürüdüm. Oradaki tabloyu görmek için yürüdüm. Belediye otobüsleri, ağır vasıta tırları, makas yapan tırları gördüm. Kamyonları gördüm, hepsi yolları kapatmışlardı. Çekicilerle bunlar çekiliyor ama olan orada bekleyen vatandaşımıza oluyor. Dikkat etmek gerek. Kış lastiği ile yola çıkmak ve kar yağışı geçene kadar parklarda beklemek gerek. O araç orada yolu tıkadığı zaman binlerce araç maalesef orda kalıyor. Bu sefer ana arterlere kar küreme araçlarının oraya girebilmeleri mümkün olmuyor" şeklinde konuştu.

(İHA)