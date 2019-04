Bakan Soylu'dan Türk Polis Teşkilatı İçin Mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yayımladığı mesajla Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutladı. Bakan Soylu mesajında, "174 yıldır ışıldamak kolay değil. Bir yıldız olsanız bile. Aşina olduğumuz, bazen en zor anlarımızda görünce rahatladığımız bir polis aracının veya bir üniformanın üstündeki o yıldız bugün yeni yaşını kutluyor. Kökleri 2 bin yıllık medeniyet tarihimizin derinliklerine uzanan ve 10 Nisan 1845'te çağın gereklerine uygun şekilde tanzim edilerek kurulan Polis Teşkilatımız, kadim devlet geleneğimizin en önemli sembollerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Ülke içindeki görevlerinin yanısıra coğrafyamızın da getirisi olan birtakım tehditler, Türk Polis Teşkilatı'nın sorumluluklarını dünya ortalamasının üzerine çıkarmaktadır. Küresel terör, düzensiz göç, uluslararası uyuşturucu ticareti gibi sınır aşan suçlarla verdiği mücadele bu teşkilatı sadece bize ait değil, dünyaya ait de bir görev ifa eden benzersiz bir konuma getirmektedir. Suç ve suçlu kavramlarının büyük bir değişim geçirdiği yüzyılımızda sadece teknik, beşeri ve teknolojik kabiliyetler noktasında değil, polislik anlayışı olarak da kendini yenileyebilme kabiliyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın önemli bir yumuşak gücüdür. 'Toplum Destekli Polislik', 'Proaktif Polislik', 'Çarşı ve Mahalle Bekçilik' uygulamasının yeniden ihyası gibi adımların yanısıra polisi vatandaşla tek bir dokunuş kadar yakınlaştıran 'UYUMA', 'KADES' gibi dijital teknolojilerin başarılı kullanım örnekleri, 'öncelik yayaların' diyerek trafik güvenliğinde attığımız devrim niteliğindeki adımlar, Türk polisinin maziye takılıp kalmadığının, bilakis elini geleceğe uzatan ve çağı yakalayan anlayışının getirisidir. 15 Temmuz ihanetine başarıyla karşı koyduktan sonra özellikle bütün güvenlik risklerimize karşı topyekün giriştiğimiz mücadelede bütün teşkilatımız canla başla gayret göstermiş; başta terör olmak üzere uyuşturucu, trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde milletimize umut veren, huzur ve güvenliği tesis eden önemli saha sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen tüm başarıların altında ise bu teşkilatı oluşturan tüm arkadaşlarımızın vicdan ve merhameti; medeniyetimiz, inancımız ve değerlerimizden aldığımız ilham yatmaktadır. 174 yıldır ışıldayan bu yıldızda verdiğimiz her şehidimizin, her gazimizin, bu teşkilata emeği geçen her arkadaşımızın canı, kanı, emeği ve alın teri vardır. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Yıldızımız hiç sönmesin. Türk polisinin doğum günü kutlu olsun" dedi.

