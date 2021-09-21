Bakan Soylu'dan Taşova Belediyesi'ne 'Teşekkür Belgesi' - Haberler
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Bakan Soylu'dan Taşova Belediyesi'ne "Teşekkür Belgesi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Soylu'dan Taşova Belediyesi'ne

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev alan Taşova Belediyesi ekiplerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Taşova Belediyesi Başkanlığı" adına teşekkür belgesi verildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev alan Taşova Belediyesi ekiplerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Taşova Belediyesi Başkanlığı" adına teşekkür belgesi verildi.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin her yerinden sevk edilen ekipler, ilçede normal hayata dönülmesi için canla başla çalışmıştı. Çalışmalarda Taşova Belediyesi ekipleri de görev aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşova Belediye Başkanlığı'na görevde gösterdikleri gayret ve başarılardan dolayı "Teşekkür Belgesi" gönderdi.

Bakan Süleyman Soylu, "Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi-manevi destekle 'Ben de varım!' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle" ifadelerini kullandı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de, "Bizler de Taşova Belediyesi ve Taşova halkı olarak teşekkür ediyor, bölge halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

(Serdoğan Sıvacı/İHA)

Bakan Soylu'dan Taşova Belediyesi'ne Teşekkür Belgesi

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Haber: Bakan Soylu'dan Taşova Belediyesi'ne 'Teşekkür Belgesi' - Haberler
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