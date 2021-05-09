Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması
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Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kars'ta düzenlenen "Güvenlik Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kars'ta düzenlenen "Güvenlik Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların çok büyük fedakarlık yaptıklarını bildiklerini söyledi.

"Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz"

Soylu yaptığı açıklamada, "Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. O hastalık temasla bulaşıyor. Bunu hep beraber biliyoruz. Bayram hepimizin bayramı ve geleceğimizde eksilmeden daha güzel bayramlar yaşayabilmek için hep birlikte kurallara uymalıyız. Tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerimizin bize salık verdiği tüm adımları harfiyen yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde eğer bayramlaşmalarda kurallara uymazsak, ifade etmem gerekir ki karşılaştığımız bu musibetin ağırlığı üzerimizden kalmaz ve fedakarlıklarımız boşa gider" dedi.

"Bayramda da sabretmeliyiz"

Çocukların artık okula gitmek istediğini ifade eden Soylu, "Çocuklarımız artık okula gitmek istiyor. Üniversiteye gitmek istiyor. Esnaflarımız dükkanlarını açmak istiyor. Onun için milletimizden istirhamımız onlardan çok fazla şey istediğimizin bilinci içerisindeyiz. Çok büyük fedakarlıklar yaptıklarının bilinci içerisindeyiz. Ne zaman istesek bu fedakarlığa katlandıklarının da bilinci içerisindeyiz. Ama önce sabır, sonra bayram diyoruz. Yani sabretmeliyiz, bayramda da sabretmeliyiz" diye konuştu.

Öte yandan, "Kars Güvenlik Toplantısı" basına kapalı olarak devam ediyor. - KARS

Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması
Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması
Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması
Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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