Bakan Soylu'dan, 'sosyal mesafe' uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından sosyal mesafe ile ilgili uyarıda bulundu. Soylu, "Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA