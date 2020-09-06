Bakan Soylu'dan sosyal medyadan gelen tepkiye cevap
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Bakan Soylu'dan sosyal medyadan gelen tepkiye cevap

kurtarma bölgesine gittiği sırada bir vatandaşın trafik sıkışıklığı nedeniyle yaptığı eleştiriye, "Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik, arama- kurtarma bölgesine indik.

Bakan Soylu'dan sosyal medyadan gelen tepkiye cevap
06.09.2020 02:09 | Son Güncelleme: 06.09.2020 02:13

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da arama- kurtarma bölgesine gittiği sırada bir vatandaşın trafik sıkışıklığı nedeniyle yaptığı eleştiriye, "Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik, arama- kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" cevabını verdi.

Bakan Soylu, 22 Ağustos akşamı sel felaketinin meydana geldiği Giresun'da arama- kurtarma bölgesine giderken trafik sıkışıklığına neden olduğu iddiasıyla yapılan eleştiriyi yanıtladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye geliş ve gidiş süresinin toplam yarım saat olduğunu belirterek, "Özür diliyorum. Olmamam gereken bir yerde idim. Doğankent'te jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik, arama- kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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