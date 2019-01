Bakan Soylu'dan Sınır Güvenliği İçin Görevli Asker ve Polislerin Oy Tartışmalarına İlişkin Açıklama

Bakan Soylu'dan sınır güvenliği için görevli asker ve polislerin oy tartışmalarına ilişkin açıklama

MARDİN - Seçim güvenliği bölge toplantısının ilkini gerçekleştirmek üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin seçimlerde görev yaptığı bölgede oy kullanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Hatay'da, Afrin'de ülke vatandaşlarının canını, malını, sınırlarını, koruyan güvenlik güçlerine oy kullanamazsın deme hakkımız yoktur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın Suriyeli seçmen ve güvenlik güçlerinin oy kullanmasına yönelik yaptığı açıklamaları eleştirdi. İsim vermeden Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ı eleştiren Bakan Soylu, "Buradan özellikle seçim için manipilasyon yaparak bir takım kamu görevi üzerine almış kişilerin sorumsuz açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Kamu düzenini bozmak için bu verdiğiniz rakamlar, 'yakında seçim olsa şu ilçelerde Suriyeler belediye başkanı belirleyebilir' diye akıldan izandan gerçeklikten yoksun dedikodu mekanizmasına sığınarak yapılan açıklamalar ayıptır ahlaksızlıktır" diye konuştu.

"Bu ülke sopalı seçimler yaşadı"

Bu ülke sopalı seçimler yaşadı diyerek örnekler veren Bakan Soylu, "Bu ülkede insanlar tek parti döneminden çok partili siyasi döneme geçtiğimizde sopalı seçimler yaşadı. Buna yüzlerce binlerce örnek verebiliriz. Seçimi dedikodu malzemelerine alet etmek ayıptır ahlaksızlıktır" dedi.

"547 bin kolluk personeli görev başında olacak"

Seçim dönemi, İçişleri Bakanlığı için tam bir teyakkuz halidir diyen Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin oy kullanmasına ilişkin şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinde 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır. Yaptığımız risk analizinde, terör örgütünün baskı ve tehdit yoluyla, vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını tesir edeceği değerlendirilen 11 il 12 ilçemizde ve ilçelerimizde üs bölgelerinde 6 bin 680 ilaveten kolluk personeli seçim günü görevlendirildi. Doğu ve Güneydoğuya görevlendirdiğimiz jandarma ve polislerin oy kullanmama hakkı bizim elimizde değildir. Anayasal bir hakkıdır ve o hakkı kullanacaktır. PKK'nın siyasi şubesi tarafından yapılan söylemlere yönelik olarak, biz polis veya jandarma kuvvetimizin oy kullanmasını engelleyecek miyiz? 3 bin metre yükseklikte üs bölgesinde karda, ay yıldızlı bayrağı ve milletin namusunu koruyacak, sonra şehirde oy kullanma hakkını kullanmayacak. Afrin'de, Cerablus'ta şu anda danışma kuvveti olarak görev yapan polislerimiz, askerlerimiz, oranın güvenliğini sağlayacaklar, sonra Hatay'da oy kullanmayacaklar. Yok ya. Bu adamlar memleketin namusunu koruyacaklar 300 - 500 kişinin oy kullanmasını tartışma meselesi haline gelecek. Bunu son derece yakışmayacak bir dereceye getirecekler. Ancak bizim devlet olarak sorumluluğumuz, her vatandaşımızın oyunu özgürce, tehdit ve baskıdan uzak bir şekilde kullanabilmesini temin etmektir. Sandık güvenliğini hiçbir noktada zaafiyete uğratamayız ve bu konuda kararlılığımız tamdır. Yine şehirlerimizdeki okul etrafı ve çevresi tüm kameraların çalışması için tedbirler alınacak eksisiz tüm çalışmalar tamamlanacak"

"Seçim güvenliğine kadar karnemiz, pekiyidir"

Seçim kalitesi, seçim hukuku, seçmen iradesinin sandığa yansıması noktasında da dünya ölçeğinde iddialı olduklarını söyleyen Bakan Soylu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Katılım oranından tutun, seçim güvenliğine kadar bugüne kadarki karnemiz, pekiyidir. Milli mücadele günlerinde dahi seçim pratiği olan aziz milletimiz, karşılaştığı her zorluğu reyinin gücü ile aşmasını bilmiştir. Bu önemli bir toplumsal meziyettir ve her türlü takdiri hak etmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak seçim güvenliği ile ilgili yasaların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında kararlıyız; kapasite, bilgi ve tecrübemiz de en üst seviyededir".

Kaynak: İHA