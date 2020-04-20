Bakan Soylu'dan Şenel'e "geçmiş olsun" telefonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile de görüşen Bakan Soylu, olayın en kısa zamanda aydınlatacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in uğradıkları saldırıya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Torun'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını belirterek, en kısa zamanda aydınlatacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Şenel'i de arayan Bakan Soylu, eşi ve kendisinin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Soylu, Şenel ve eşine geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA