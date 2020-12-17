Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

17.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:58
Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu Şehit olan Oğuzhan Anar'ın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu Şehit olan Oğuzhan Anar'ın ailesini ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu Şehit olan Oğuzhan Anar'ın Ankara'daki evini ziyaret etti. Bakan Soylu, Şehit Oğuzhan Anar'ın ailesine taziyede bulundu. Ziyarete yönelik İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şehit ailelerimizin metaneti, vakur duruşu. Bizler ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin, şehit ailelerimizin hakkını ödeyemeyiz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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