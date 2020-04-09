Bakan Soylu'dan "şehir değiştirmeyin" çağrısı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.
09.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.
Soylu, Twitter hesabından "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, "Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim. İnanmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA