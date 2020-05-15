Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni (SATEM) ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni (SATEM) ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabın üzerinden Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin (SATEM) fotoğraflarını paylaşarak, "Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi'ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA