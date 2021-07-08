Bakan Soylu'dan Samsun paylaşımı
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Bakan Soylu'dan Samsun paylaşımı

Bakan Soylu'dan Samsun paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun İl Nüfus Müdürlüğü ile birlikte yeni konsept ilçe nüfus müdürlüğü sayısı 11'e çıktı.

Samsun İl Nüfus Müdürlüğü ile birlikte yeni konsept ilçe nüfus müdürlüğü sayısı 11'e çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine ait sosyal medya hesabından Samsun ile alakalı paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, Samsun'da açılacak yeni konsept ilçe nüfus müdürlüğünün fotoğraflarını paylaşarak "Yakıştı mı yakıştı" ifadelerini kullandı.

Yeni konsept ilme nüfus müdürlüğünün görsellerine de yer veren Soylu, "Samsun'a, yeni konsept nüfus müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Samsun İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 11 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hayatımızın her anında" dedi.

Bu kapsamda bugün Samsun Valiliği tarafından valilik binası 4. katında ilçe nüfus müdürlükleri yeni konsept açılış programı yapılacak. - SAMSUN

Bakan Soylu'dan Samsun paylaşımı
Bakan Soylu'dan Samsun paylaşımı
Bakan Soylu'dan Samsun paylaşımı
Bakan Soylu'dan Samsun paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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