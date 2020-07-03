Bakan Soylu'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, fabrikada çalışan işçi sayısının 186 olduğunu, hastaneye gitmeyen ve şu ana kadar ulaşılamayan toplam kişi sayısının ise 7 olduğunu söyledi.

Bakan Koca'nın önceki açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylediğini anımsatan Süleyman Soylu, "3 kişinin akıbetiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Başsavcımız bizimle beraber aynı çalışmaları değerlendiriyor. 2 vatandaşımızın adli tıpta kimlik tespitinin yapıldığını belirtti. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Patlamanın hemen ardından Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sorumlu kişilerden bilgi aldıklarını aktaran Soylu, "Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın, kendisine konuyla ilgili bilgiyi arz ettikten sonra bir talimatı oldu. Sağlık Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burada olduk. Hemen bir durum değerlendirmesi ortaya koyduk. Bu esnada da hem arama kurtarma hem de patlamaları ve yangını söndürmek için ekipler bölgeye hemen ulaştı. Büyükşehir Belediyemizle aynı zamanda AFAD'ımızın, Sağlık Bakanlığımızın bütün ekipleri burada oldu." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı yetkililerinin de orada bulunanların aileleriyle hemen temasta bulunduklarını anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"İlk önce Tarım ve Orman Bakanlığımızın uçaklarıyla ve itfaiyeyle beraber bir söndürme çalışması yapıldı. Bu söndürme çalışmasıyla ilgili şunu söyleyebilirim, şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. Yaklaşık 21 ayrı birim, bina diyebiliriz, küçüklü büyüklü, bunların da 18'inin soğutma çalışması sona erdi. 3'ünde soğutma çalışması kaldı."

Soylu, hem itfaiyeden hem de AFAD'dan 3 ayrı tim oluşturulduğunu ve bir plan dahilinde yangın ve patlamayla karşı karşıya kalan binalarda arama tarama ile arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirilmeye başlandığını dile getirerek, "Yaptığımız son değerlendirmede, orada çalışanlarla girilen son temasta elde ettiğimiz sonuç şu; Toplam 186 kişinin içeride olduğunu söylemiştik. Bu 186 kişiden bizim hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz ve şu ana kadar da ulaşamadığımız toplam kişi sayısı 7. Sayın Bakanımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 kişinin akıbetiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Tekrar hem 'geçmiş olsun' diyorum hem de 'başımız sağ olsun' diyorum. Allah böyle bir felaketle bir daha karşılaştırmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir kısmını adli tıpa ulaştırdık"

"7 kişi diyoruz ama bu yaptığımız tespit, listeler üzerinden" diyen Süleyman Soylu, "Fabrikada çalışanlar üzerinden yapılan bir tespit. Tabii dışarıdan gelme biliyorsunuz bu tip kazalarda bazen misafir olarak bulunma, dışarıdan gelme veya listede olmayanlarla ilgili de tespit yapılabilir. Elbette bunların tamamı arama-tarama çalışmaları sonrası ortaya çıkacaktır. Ama işin esası elimizdeki toplam rakam 7. 4'ü vefat, onları aldık bir kısmını da adli tıpa ulaştırdık. 2'sinin de kimliği belli oldu." ifadesini kullandı.

Soylu, herkesin elinden geldiğince meselelerin yönetilmesinde büyük emek ve gayret ortaya koyduğunu vurgulayarak, herkese teşekkür etti.

Üretim ve depoların olduğu bölümlerin bulunduğunu belirten Bakan Soylu, "Bizim gördüğümüz ağır patlama ve hasarın olduğu bölüm, depoların olduğu bölüm. İtfaiye gerekli çalışmaları yapacak, daha ziyade bu işin çözümü Sayın Başsavcının ortaya koyacağı soruşturmanın sonucunda belli olacak. Burayla ilgili mart ayında bir denetim gerçekleştirildi patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Özellikle patlayıcı, yanıcı maddelerin üretimini yapan yerlerle alakalı denetimler sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır, bu prosedür aksamaksızın devam eder." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA