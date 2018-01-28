- Bakan Soylu'dan polis kurşunu ile ölen gencin ailesine ziyaret

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te yılbaşı akşamı polis kurşunu ile hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda yılbaşı gecesi ehliyetsiz olması nedeniyle polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanarak, hastanede tedavi altına alınmış, hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, geçmiş olsun dileklerin iletti.

Bakan Soylu, 16 yaşındaki Görkem'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra çevredeki vatandaşlar ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Soylu, kara yolu ile kentten ayrılarak, Osmaniye'ye doğru hareket etti.